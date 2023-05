Fußball-Landesliga

16:00 Uhr

Hollenbach mit Lebenszeichen: Schäffer schießt TSV spät zum Sieg

Plus Der TSV Hollenbach siegt in einer torreichen Partie in Illertissen. Michael Schäfer wird zum Matchwinner. So ist nun die Lage im Abstiegskampf.

Von Franz Fischer

Einen Achtungserfolg feierten die Landesliga-Fußballer des TSV Hollenbach. Beim bisher drittplatzierten FV Illertissen II gewann das Schlusslicht mit 4:3 und darf so weiter von der Relegation träumen. Zum Matchwinner wurde Torjäger Michael Schäfer. Trotz Sonnenschein und milden zweistelligen Temperaturen wurde die Partie auf Kunstrasen ausgetragen. Erwartungsgemäß kamen die technisch versierten Illertissener darauf besser zurecht;zu Recht. Bereits in der 13. Minute erzielte Robin Glöckle die 1:0 Führung für die Heimelf.

Nur wenige Minuten später hätten die Illerstädter beinahe das 2:0 nachgelegt, doch einen Schuss von Michael Singer parierte Hollenbachs Schlussmann Michael Finkert sehenswert. Hollenbach tat sich gegen das präzise Kombinationsspiel der Westbayern schwer, lief die ersten 25 Minuten meist nur hinterher. Der Ausgleich durch Werner Meyer (39.) fiel zu diesem Zeitpunkt überraschend. Michael Schäfer legte auf Meyer quer, der mit einem platzierten Schuss ins Tor traf. Nun übernahmen die Krebsbachkicker die Spielkontrolle und agierten fortan mutig nach vorne. Das 2:1 erzielte Defensivakteur Martin Knauer (39.), der einen Freistoß vom linken Flügel per Kopf ins Netz verlängerte. Schäfer gelang nach Zuspiel von Max Ettner noch vor dem Pausenpfiff das 3:1 für die Rot-Weißen.

