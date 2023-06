Mit 50 ist Schluss: Pöttmeser Mirko Weiß beendet Karriere mit Abschiedsspiel

Fußball: Selbst im hohen Spieleralter war Mirko Weiß noch in der Ersten des TSV Pöttmes aktiv, unter anderem mit seinen Söhnen. Jetzt hört er auf und bekommt ein Abschiedsspiel.

Wie lange geht das körperlich noch gut? Wie lange kann ich mein Hobby noch ausüben? Diese Frage stellen sich viele Fußballer bereits mit Anfang 30. Mirko Weiß vom TSV Pöttmes war auch mit 50 Jahren noch in der Ersten aktiv und spielte dort auch mit seinen Söhnen. Nach mehr als 30 Jahren beendet er nun aber seine Karriere und wird in Zukunft nur noch für die AH auflaufen. Zum Abschied gibt es eine Überraschung.

Mirko Weiß kam als junger Bursche vom Nachbarverein FC Gundelsdorf zum TSV, welchen er dann nie mehr verließ. Ganze Generationen von Fußballern hat er auf und neben dem Platz begleitet und erlebte alle Höhen und Tiefen des Vereins mit. Vom Aufstieg in die Bezirksoberliga 2004 bis hin zu mehreren Abstiegen in die Kreisliga war alles dabei. In den vergangenen Jahren häuften sich auch die Einsätze in der zweiten Mannschaft, allerdings wussten die Trainer der Ersten immer, dass auf ihn Verlass ist, wenn man ihn braucht. Weiß hat bereits mit seinen Söhnen Dominik und Raphael zusammengespielt.

Fußball: Mirko Weiß spielte 30 Jahre lang für den TSV Pöttmes

Bis zuletzt verblüffte er die jungen Spieler mit seiner Kondition. „Wenn der Mirko beim Aufwärmen vorangelaufen ist, hat es einigen schon danach gereicht“, so Abteilungsleiter Granit Gabrica. Die genaue Anzahl an Spielen für den TSV Pöttmes lässt sich nicht ermitteln, die TSV-Verantwortlichen gehen allerdings davon aus, dass es mehr als 1000 für Weiß waren, da er so gut wie nie verletzt war in seiner langen Laufbahn. Seine angestammte Position war die des Außenverteidigers, dort lief der die Linie rauf und runter und machte seinen Gegenspielern mit seiner bissigen Art das Leben schwer. Doch nicht nur auf dem Feld war und ist Mirko Weiß eine Säule des TSV Pöttmes, auch das Mitwirken bei Veranstaltungen wie dem jährlichen Marktfest oder den vielen Arbeitsdiensten sind für den 50-Jährigen, der mit seiner Familie in Pöttmes lebt, eine Selbstverständlichkeit.

Zum Abschied hat sich die Abteilungsleitung eine Überraschung ausgedacht. Mirko Weiß bekommt am Samstag ein Abschiedsspiel. Ab 17 Uhr treten „Mirko & Friends“ gegen die erste Mannschaft des TSV Pöttmes an, die ihren Trainingsauftakt an diesem Tag hat. „Wir freuen uns sehr, dass so viele alte Weggefährten von Mirko uns die Zusage für dieses Spiel gegeben haben. Das wird sicher ein Abschluss, wie er ihn sich verdient hat“, so Gabrica.