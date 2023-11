Fußball-Nachlese

Hängende Köpfe in Mering und Griesbeckerzell - Selbstkritische Affinger

Der SC Griesbeckerzell stand trotz guter Leistung in Jettingen am Ende wieder ohne Sieg da.

Plus Mering blickt trotz Klatsche nach vorne. Das Trainertrio hört in Griesbeckerzell auf. In Affing muss ein Spieler gehen. Ein Routinier ist Spieler des Spieltags.

Es war nicht unbedingt der Tag der heimischen Mannschaften. Besonders bitter verlief der Spieltag für den SV Mering und den SC Griesbeckerzell. Beim Aufsteiger gibt es auch Neuigkeiten in Sachen Trainer. Der FC Affing gibt sich nach der erneuten Pleite gegen die SG Stätzling II selbstkritisch. Ein Spieler ist nicht mehr an Board.

Und der heißt Daniel Malinic. Vor einigen Wochen stritten der Angreifer und Teamkollege Ahmed Karaca in der Partie gegen den SV Hammerschmiede, wer denn nun den Elfmeter ausführen darf. Daraufhin stellte der Unparteiische beide für zhen Minuten vom Platz. Der FCA gewann zwar dennoch, doch Spielertrainer Tobias Jorsch kündigte schon damals Konsequenzen an. Die hat es nun offenbar gegeben, denn malinic ist nicht mehr Spieler des Kreisligisten. "Sagen wir es mal so. Daniel hat bei uns nicht so richtig reingepasst und sich auch nicht so wohl gefühlt. Es ist so besser auch für ihn, dann kann er sich einen neuen Verein suchen, in dem er glücklicher ist."

