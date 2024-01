Verlorener Sohn kehrt zurück: Landes wird Spielertrainer beim SV Echsheim

Beim Fußball-Kreisklassisten SV Echsheim übernimmt im Sommer ein alter Bekannter als Spielertrainer. Simon Landes kehrt zurück zu seinem Heimatverein.

Beim SV Echsheim ( Pöttmes) gibt es im Sommer einen Wechsel auf der Trainerposition. Künftig geben zwei Echsheimer die Kommandos. Mit Simon Landes übernimmt ein früherer Leistungsträger die Verantwortung beim Fußball-Kreisklassisten.

„Wir haben immer mit Simon Kontakt gehalten und sind nun froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten“, so Abteilungsleiter Maximilian Hertl. Landes verließ den SVE vor fünf Jahren in Richtung Griesbeckerzell. Der 29-Jährige tritt nach der Saison die Nachfolge von Aleksandar Canovic an, der erst im Sommer nach Echsheim kam.

Fußball: Canovic verlässt SV Echsheim

„Obwohl wir uns nach unserem Abstieg in einer guten Tabellensituation befinden, wollten wir trotzdem einen Spielertrainer zurückholen“, so Hertl. Neben Canovic wird auch Co-Trainer Ivan Brekalo den SVE zum Saisonende verlassen. Unterstützt wird Landes wie bisher vom spielenden Co-Trainer Florian Wenger. Der 30-Jährige hat diese Position seit 2022 inne. Landes und Wenger haben bereits mehrere Jahre im Jugendbereich zusammengespielt und kennen sich auch privat gut.

Lukas Bartlmä, der Trainer der zweiten Mannschaft, wird das Trainerteam unterstützen und geht in seine dritte Saison als Coach des A-Klassen-Teams. (sve)