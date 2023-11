Aus Meisterträumen gerissen: Aichacher Handballer mit schwacher Leistung

Plus Die Handballer des TSV Aichach kassieren die zweite Niederlage in Folge. Die Frauen zeigen gegen Mitaufsteiger PSV München eine starke Leistung.

Das war mehr als eine Niederlage für die Handballer des TSV Aichach, die gegen das zweite Team des TSV Haunstetten mit 25:28 unterlagen. Es war zugleich ein herber Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft in der Bezirksoberliga. Die TSV-Frauen dagegen sammelten weitere zwei Punkte in der Landesliga und liegen mehr als im Soll.

TSV Aichach Acar, Arnold, Walther (1), Vlahinic (5/1), Schrempel (1), A. Rappel, Seker, Bscheider (2), Lochner, Fischer (7), Leis (2), Mahl (9/1), Wonnenberg (1),M. Rappel (2). Zuschauer 150 Siebenmeter 4:4 Zeitstrafen 4:2.