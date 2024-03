Handball

Verletzungspech für Aichacher Handballerinnen im Endspurt

Plus Lina Mahl wird den Handballerinnen des TSV Aichach nicht nur am Samstag fehlen. Die TSV-Männer fahren in Bestbesetzung zum Derby nach Königsbrunn.

Von Johann Eibl

Es kommt nicht alle Tage vor, dass die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach exakt zur gleichen Zeit ihre Punktspiele beginnen. Am Samstag um 19.30 Uhr legen die Frauen in der Landesliga beim SC Unterpaffenhofen-Germering los und die Männer starten in der Bezirksoberliga beim BHC Königsbrunn in ihr vorletztes Auswärtsspiel in der Saison 2023/24. Personell gibt es deutlich Unterschiede, bei den Frauen fehlt die Tojägerin.

Frauen Erst musste Vildan Acar verletzt zuschauen, auf die Torhüterin, die mittlerweile wieder eingreifen kann, folgt nun die Torjägerin. Lina Mahl wird nach dem Nasenbruch, den sie zuletzt im Heimspiel gegen den HC Donau/Paar erlitten hat, vorerst zwei Spiele aussetzen. Ob sie dann in den beiden Partien nach der Osterpause aufs Parkett zurückkehrt, das wird auch davon abhängen, wie sich das Team des TSV Aichach in der Zwischenzeit schlägt. Dass sie dann parat steht, lässt sich heute aber noch nicht mit Gewissheit sagen. "Garantie haben wir keine", so Trainerin Christina Seidel, die ihr Fehlen sehr bedauert. Außerdem sind einige Handballerinnen angeschlagen.

