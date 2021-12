Schönbach schwächelt zu Hause

Grüne Eiche verliert beim Heimwettkampf erstmals beide Duelle

Ihre Heimpremiere, ausgetragen auf der Bayernliga tauglichen Schießanlage in Kühbach, hatten sich die bisher so erfolgreichen Schönbacher Luftpistolenschützen anders vorgestellt. Ausgerechnet beim Heimwettkampf gab es erstmals in dieser Saison zwei Niederlagen.

War es das Lampenfieber oder die recht gewöhnungsbedürftige frühe Schießzeit am Sonntagvormittag. Auf alle Fälle konnte beim ersten Rückrundenwettkampf gegen die „Bund“-Schützen aus München nur Sebastian Hammer seine Leistung mit 372 Ringen (Serien: 93,94,92 und 93) abrufen. Doch auch der Schönbacher Topschütze musste sich Gegnerin Michaela Bösl um einen Ring geschlagen geben. Knapp fiel auf Position zwei der Vergleich zwischen Jörg Seckler (363 Ringe) und Charlotta Richter (361) aus. In den weiteren Paarungen konnte weder Andreas Stadlmayr (340) gegen Alexander Hobmeier (361), noch Daniel Baumbach (345) gegen André Rieder (353), ihre bisherigen guten Schießergebnisse abrufen. Lediglich Viktor Baumbach (350) machte es spannend, da sein Gegner Bernd Pfützner ebenfalls 350 Ringe erzielte und somit ein Stechen erforderlich machte. Dieses verlor der Schönbacher allerdings mit 7:9. Den Allachern gelang somit die Revanche für die Niederlage aus dem ersten Vergleich.

Für Schönbach ging es im zweiten Wettkampf gegen Kempten II. Souverän holte Sebastian Hammer mit 371 Ringen (Serien: 91,95,89 und 96 Ringe) gegen Thomas Müller (364) den Punkt für die Gastgeber. Auch Jörg Seckler konnte sich mit Serien von 93,91,92 und 93 Ringen mit insgesamt 369 Ringen gegen Michael Steinhauser (365) durchsetzen. Chancenlos blieb auf Position drei Andy Stadlmayr mit 352 Ringen gegen Andreas Jordan, der mit 366 Ringen seine persönliche Bestleistung erzielte. In der vierten Paarung hatte Daniel Baumbach bis zu seiner Schluss-Serie den dritten Punkt für Schönbach im Visier. Startete er mit Serien von 90, 91 und 87, so missglückte der letzte Durchgang mit 83 Ringen völlig, was seine Gegnerin Sabine Gutsell-Pollman mit ihrer abschließenden 88er-Serie ausnutzte und mit 354 Ringen den Ausgleich für die Feuerschützen Kempten holte. Den Schlusspunkt für Kempten setzte der noch am Vormittag abwesende Michael Honisch. Er ließ mit 361 Ringen (92,92,88 und 89 R.) Viktor Baumbach (350) keine Chance.

Trotz der beiden Niederlagen zog Sportleiter Martin Haider ein positives Fazit, schließlich rangiert der Aufsteiger aus Schönbach mit 8:8 Punkten auf Platz vier der Bayernliga Süd-West. Weiter geht es am 16. Januar mit dem fünften Wettkampftag in Pfuhl. (jr)