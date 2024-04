Schießen-Luftpistole

vor 47 Min.

Schönbacher Höhenflug: Team aus 300-Seelen-Dorf kämpft um 2. Bundesliga

Plus Die Luftpistolenschützen von Grüne Eiche Schönbach schießen als Meister um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Ein solcher Erfolg war vor Kurzem noch undenkbar.

Von Sebastian Richly

Ganz allein musste Andreas Stadlmayr die letzten Schüsse der Saison bestreiten. Seine Teamkollegen von Grüne Eiche Schönbach hatten den Wettkampf schon längst beendet und auch seine Gegnerin bereits vorgelegt. Nervös war Stadlmayr nicht, im Gegenteil zu seinen Luftpistolenkollegen, die tatenlos zusehen mussten. Nach dem letzten Schuss hielt der Anhang aus dem Hollenbacher Ortsteil kurz inne, danach wurde gejubelt. Am Schießstand sollte man eigentlich nicht rennen, doch in diesem Moment eilten die Schönbacher Schützen zu ihrem Mannschaftsführer, der soeben den größten Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt gemacht hatte. Grüne Eiche holte sich die Meisterschaft in der Bayernliga und kämpft nun um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Wie die Chancen stehen, was das kuriose Erfolgsgeheimnis ist und was die höhere Klasse für Neuerungen mit sich bringen würde.

Die erfolgreiche Mannschaft von Grüne Eiche Schönbach: (von links) Klaus Hopfensitz, Jörg Seckler, Sebastian Hammer, Andreas Stadlmayr, Daniel Baumbach und Viktor Baumbach. Foto: Johann Riß

Dieser Erfolg ist umso erstaunlicher, da die Mannschaft vor sechs Jahren noch auf Gauebene schoss. Schon damals dominierte das Team, scheiterte aber viermal in Folge knapp am Aufstieg. Danach gab es aber kein Halten mehr. In der Bezirksliga wurde Schönbach auf Anhieb Meister, in der nächsthöheren Oberbayernliga reichte es zwar nur für die Vizemeisterschaft, doch aufgrund von coronabedingten Rückzügen dürfte Grüne Eiche in der Bayernliga antreten. Dort steigerte sich der Außenseiter von Jahr zu Jahr und holte nun sensationell den Titel. "Das ist schon verrückt. Damit hätten wir niemals gerechnet. Wir wollten eigentlich nur unsere Bestes geben und schauen, was dabei herauskommt", erklärt Sebastian Hammer, mit 28 Jahren Jüngster im Team.

