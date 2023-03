Schönbacher Pistoleros mit erfolgreichem Abschluss

Die Luftpistolenschützen von Grüne Eiche Schönbach bringen den Meister an den Rand einer Niederlage. Am Ende reicht es aber nicht ganz für den Außenseiter.

Trotz der äußerst knappen 2:3-Niederlage gegen den Meister in der Bayernliga Süd-West, Edelweiß Scheuring II, war für die Grüne Eiche Pistoleros der letzte Wettkampftag der Höhepunkt der Saison.

In der ersten Begegnung gegen die Georgi-Schützen Untergermaringen rehabilitierte man sich für die knappe Hinrundenniederlage deutlich mit 4:1. Das Gesamtringergebnis von 1837:1771 bedeutete zudem das höchste Mannschaftsergebnis des gesamten Abschlusswettkampftages in der Bayernliga Süd-West. Bereits an Position eins sorgte Jörg Seckler mit Serien von 94, 97, 94 und 93 (378 Ringe) für einen Paukenschlag, an dem sein Kontrahent Volker Dörfler mit 359 Ringen nicht annähernd herankam. Kurzen Prozess machte auch Sebastian Hammer an zwei mit Madlen Dröber. Seinen Serien von 91, 96, 93 und 92 (372) hatte seine Gegnerin mit 360 Ringen nichts entgegenzusetzen. Klaus Hopfensitz steigerte sich auf 369 Ringe und holte den dritten Punkt für Grüne Eiche an alter Wirkungsstätte. Einen soliden Einstand für den abwesenden Daniel Baumbach hatte Alexander Bader mit 351 Ringen, musste aber den Punkt an Markus Nieberle (356) abgeben. Einen Sahnetag erwischte Andy Stadlmayr. 367 Ringe waren persönliche Saisonbestleistung.

Schießen: Schönbach mit zweitbesten Ringdurchschnitt

Im zweiten Duell gegen Scheuring II wurde es eng. Jörg Seckler legte 368 Ringe vor. Mit 92, 94 und 92 Ringen sah Gegnerin Eileen Schupper bis zur Schlussserie wie die Siegerin aus, als sie Nerven zeigte und mit 87 Ringen bei insgesamt 365 den ersten Punkt abgab. Mit Serien von 95, 95, 95 und 93 Ringen stellte Sebastian Hammer das höchste Einzelergebnis seines Teamkollegen mit ebenfalls 378 Ringen ein. Dem konnte Fabian Maisterl nicht Paroli bieten. Klaus Hopfensitz verlor gegen seinen ehemaligen Mannschaftskollegen Thomas Ranzinger. Auch Andy Stadlmayrs 352 Ringe reichten nicht gegen die 357 von Sebastian Heinisch. So stand es 2:2. Zwar startete Viktor Baumbach mit einer 83 schwach, steigerte sich jedoch und erzielte 355 Ringe. Gegner Leon Schupper lag gleichauf, ehe er mit dem letzten Schuss, einer glatten Zehn, den Vorsprung von einem Ring ins Ziel brachte und somit Scheuring den Sieg.

Auch wenn es am Ende nur für Platz sechs reichte, war Schönbachs Sportleiter Martin Haider sehr zufrieden mit der zweiten Bayernligasaison. Im Ringdurchschnitt lag Grüne Eiche hinter Scheuring mit 1805,5 Ringen allerdings auf Platz zwei. (jr-)