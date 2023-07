Stockschießen

18:00 Uhr

Kühbacher Frauen verpassen Bundesliga-Titel - Haslangkreit steigt ab

Plus Die Stockschützinnen des TSV Kühbach verpassen auf den heimischen Bahnen den Bundesligatitel knapp, sind aber bei der Deutschen dabei. Haslangkreit steigt ab.

Von Anton Stadlmair Artikel anhören Shape

Nach einer für Kühbachs Stockschützinnen nicht optimalen Bundesligavorrunde mit Platz vier, musste sich das TSV-Quintett in der Rückrunde vor heimischer Kulisse steigern. Für Angriffsschützin Jessica Gamböck waren die vier Vorrundenniederlagen in dem 13er Feld einfach zwei zu viel. „Wir haben zwei Spiele durch unglückliche Schussabgaben verloren, die auf mangelnde Konzentration zurückzuführen sind und genau das sollte uns in der Rückrunde nicht mehr passieren.“

Und dieser Vorsatz wurde gleich in der ersten Partie gegen den FC Landsberied untermauert. Kühbach siegte mit 12:1. Damit nahmen Veronika Filgertshofer, Franziska Schwertfirm, Gamböck, Heidi Baumgartner und Marianne Weigl Revanche für die 2:7-Vorrundenklatsche. Kühbach siegte mit ihrem aggressiven Spiel auch gegen Haslangkreit, Wetterfeld und Berching recht deutlich. Gegen Vorrundenspitzenreiter EC Lampoding gab es mit 3:7 die erste Niederlage. Gegen den Dauerrivalen TSV Peiting siegte Kühbach nach einem engen Schlagabtausch mit 6:4. Zum Verschnaufen hatten die Gastgeberinnen aber nicht, denn mit Passau wartet der nächste Titelaspirant. Die Partie war ein Spiegelbild der vorherigen, nur dass diesmal der Gegner das bessere Ende für sich hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen