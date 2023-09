Zum Auftakt reisen die Aichacher Volleyballerinnen nach Friedberg

Die Volleyball-Frauen der SG Aichach-Inchenhofen starten beim TSV Friedberg in die Bezirksliga-Saison. So sieht das neue Team aus. Die Damen des TSV Aichach streben Klassenerhalt an.

Die Volleyball-Damen des TSV Aichach starten am Samstag in die Punkterunden. Die Aichacher treten mit einer Damenmannschaft in der Kreisliga Schwaben und in Spielgemeinschaft mit dem TSV Inchenhofen in der Bezirksliga Schwaben an. Beide Teams sind zu Gast beim TSV Friedberg.

Als Sieger des Aichacher Herbstturniers geht die SG Aichach-Inchenhofen ab 13 Uhr in ihren ersten Spieltag in Schwabens höchster Spielklasse. Welchen Stellenwert dieser Titel hat, wird sich erst nach den ersten Spielen zeigen. Mit zwölf Spielerinnen steht Trainer Stefan Böck diese Saison zwar ein deutlich größerer Kader als in der vergangenen Punkterunde zur Verfügung, er blickt jedoch auf eine durchwachsene Vorbereitung zurück. Zwar wurde teils intensiv trainiert, es mussten aber auch längere Trainingspausen aufgrund fehlender Spielerinnen eingelegt werden. Ob die erarbeitete Form konkurrenzfähig ist, bleibt abzuwarten.

Erfahrene Spielerinnen kommen zurück

Freuen kann sich Böck, dass die beiden erfahrenen Spielerinnen Lisa Kölbl und Carina Kreitmair nach der Babypause zurück sind. Nach zwei Jahren Referendariat am Bodensee steht auch Außenangreiferin Sandra Heimbuch wieder zur Verfügung. Außerdem holte Böck das Aichacher Eigengewächs Ronja Malluche aus der Kreisliga hoch und aus Friedberg kam Paula Scheer als Angreiferin und Diagonalspielerin zum Team. „Zunächst wollen wir auf alle Fälle die Klasse halten. Ich denke auch, dass die Mannschaft Potenzial für mehr hat. Da kommt es nun auch auf das Engagement jeder einzelnen Spielerin an“, erklärt Trainer Böck.

Die ersten Gegner sind die erste Garnitur des TSV Friedberg und das Team Schwaben, eine Mannschaft aus U18-Auswahlspielerinnen aus ganz Schwaben. Keine leichte Aufgabe für die SG-Damen. Böck selbst muss zum Auftakt passen, da er aus privaten Gründen verhindert ist. Außerdem fehlen Angreiferin Alex Böck und Zuspielerin Veronika Kreitmeier.

Damen des TSV Aichach spielen in der Kreisliga

Mit einigen Veränderungen geht die Damenmannschaft des TSV Aichach in den Spielbetrieb. Auch sie wird von Böck trainiert. Er kann hier auf einen Kader von elf Spielerinnen zurückgreifen. Mit dabei sind auch die Jugendspielerinnen Monja Jeske, Antonia Kerausch, Marlene Naber und Hannah Wolf, die in dieser Saison behutsam in den Erwachsenenbereich eingebaut werden sollen. Verzichten müssen die Aichacherinnen in dieser Saison auf ihre langjährige Zuspielerin Julia Gärtner. Ihren Part übernehmen Alina Wisnewski und Regina Krammer. Auch Mittelangreiferin Ronja Malluche wird dem Team als Punktelieferantin fehlen.

„Diese Saison wird nicht die Platzierung im Vordergrund stehen. Es wird darum gehen, Fortschritte in den Bereichen Taktik und Spielverständnis zu machen. Ich hoffe, dass einige Spielerinnen in Führungsrollen hineinwachsen und die jungen Spielerinnen mitziehen“, so Böck. Am Ende sollte der Klassenerhalt und ein zusammengewachsenes Team stehen. Auch auf die Aichacher Damen warten am Samstag mit Friedberg III und Marktoffingen IV gleich zwei schwere Brocken. Hier erfolgt der Anpfiff um 14.30 Uhr. (vb)