Schockanruf: Betrüger bringt 89-jährige Frau um fünfstellige Summe

Nach dem Anruf eines angeblichen Polizisten gibt die Seniorin vor ihrem Haus in Wiedenzhausen einem Unbekannten Bargeld. Die Bank verhütet Schlimmeres.

Eine 89-jährige Frau aus Wiedenzhausen ( Sulzemoos) ist am Montag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Dabei hatte sich ein Unbekannter ihr gegenüber als Polizeibeamter ausgegeben. Die Frau übergab vor ihrem Haus eine hohe Summe Bargeld an eine unbekannte Person.

Wie die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck mitteilt, gab es mehrere sogenannte Schockanrufe in ihrem Zuständigkeitsbereich. Erfolg hatten die Betrüger im Landkreis Dachau bei der 89-jährigen Frau mit der "Unfallmasche". Ein angeblicher Polizist teilte ihr am Telefon mit, ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall mit einem Todesopfer und zwei Schwerverletzten verschuldet. Um zu verhindern, dass die Tochter in Haft komme, müsse eine Kaution hinterlegt werden.

Bankmitarbeiter reagieren richtig nach Schockanruf in Wiedenzhausen

Durch geschickte Gesprächsführung sei es dem Anrufer schließlich gelungen, die Seniorin zu überzeugen, so die Kripo. Sie übergab vor ihrem Haus in Wiedenzhausen Bargeld in fünfstelliger Höhe an eine unbekannte Person. Die Aufforderung, weitere 55.000 Euro von der Bank zu beschaffen, erfüllte die 89-Jährige nicht. Aufmerksame Bankmitarbeiter reagierten richtig und händigten ihr das Geld nicht aus.

Der Betrüger hielt während der kompletten Zeit telefonisch Kontakt zu der Seniorin. Ihr war es deshalb erst im Nachhinein möglich, ihre Tochter anzurufen. Als sie den Betrug bemerkte, verständigte die 89-Jährige umgehend die Polizei. (jca)