Todtenweis

vor 48 Min.

Gewerbesteuer in Todtenweis steigt – erstmals seit 46 Jahren

Gewerbetreibende müssen in Todtenweis künftig mehr Gewerbesteuer zahlen.

Plus In Todtenweis steigt die Gewerbesteuer. Der finanzielle Spielraum der Gemeinde ist eng. Die Kämmerin mahnt deshalb dringend eine Konsolidierung an.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Gewerbetreibende müssen in Todtenweis höhere Gewerbesteuern bezahlen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Haushaltssitzung am Mittwochabend. Die Kämmerin forderte weitere Maßnahmen, um die Einnahmen zu steigern und die Ausgaben zu senken.

Georgia von Kobyletzki von der Kämmerei in Aindling sparte nicht mit mahnenden Worten. Eine Konsolidierung des Verwaltungshaushalts sei "unabdingbar und dringend erforderlich". Weiter sagte sie: "Die im Haushaltsjahr 2023 erfolgende moderate Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes ist hierzu ein notwendiger Schritt." Der Satz bei der Gewerbesteuer lag bisher bei 330 Prozent. Nun wurde er auf 350 Prozent angehoben. Von Kobyletzki forderte weitere Maßnahmen, um die Ausgaben dauerhaft zu senken und die Einnahmen im Verwaltungshaushalt zu steigern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen