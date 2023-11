Todtenweis

Hunde kosten Besitzern in Todtenweis künftig mehr Geld

Plus Aktuell müssen Hundebesitzer in Todtenweis nur 20 Euro Hundesteuer bezahlen. Der Tarif wird jetzt um über das Dreifache angehoben. Kampfhunde kommen weitaus teurer.

Von Johann Eibl

Hunde kosten ihren Herrchen und Frauchen in Todtenweis künftig mehr Geld. Bisher zahlen sie für ihren vierbeinigen Liebling gerade einmal 20 Euro pro Jahr. Künftig ist mehr als das Dreifache fällig.

Die Satzung über die Hundesteuer in der Gemeinde Todtenweis war in die Jahre gekommen. Daher wurde es Zeit, dass sich der Gemeinderat mal wieder mit diesem Thema befasste. "Da sollten wir nachbessern", sagte Bürgermeister Konrad Carl denn auch in der Sitzung am Mittwoch. Erstmals stellte sich in dieser Runde Tanja Posch von der Verwaltung in Aindling vor und erläuterte die einzelnen Paragrafen, die sich eng anlehnten an die Mustersatzung des Bayerischen Innenministeriums. Auf diese Weise wollte die Gemeinde ein hohes Maß an Rechtssicherheit erzielen.

