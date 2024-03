In den Schulen ist zu wenig Platz für die Ganztagsbetreuung

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Schulkindern stellt auch Todtenweis vor Herausforderungen. Es laufen Gespräch mit dem Nachbarn Aindling.

Es zeichnet sich ab, dass das Platzangebot in den Grundschulen Aindling und Todtenweis mittelfristig nicht reichen wird. Denn in der Bürgerversammlung am Mittwoch im Gollingsaal ging der Todtenweiser Bürgermeister Konrad Carl ausführlich auf das Thema Mittagsbetreuung ein. Das wird eine Herausforderung für die Gemeinde.

Ab dem Schuljahr 2026/27 gilt ein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung von Grundschulkindern, zunächst aus der ersten Klasse. Welche Formen der Betreuung am sinnvollsten sind, wägen die Verwaltung und der Gemeinderat derzeit ab. Staatliche Förderungen wurden in Aussicht gestellt. Klar ist zudem: Eine Betreuung zum Nulltarif wird es für die Eltern nicht geben.

Zwischen den beiden benachbarten Kommunen laufen bereits intensive Gespräche. Langfristig fehlen drei Klassenräume. Ob die in Aindling oder in Todtenweis geschaffen werden müssen, das steht derzeit noch in den Sternen.

Der Breitbandausbau kostet Todtenweis 127.000 Euro

Bürgermeister Carl ging in seinem ausführlichen Bericht aber auch noch auf viele weitere Themen ein. Auf verschiedenen Konten verfügte diese Kommune Ende 2023 über insgesamt 2,285 Millionen Euro. Diesem Guthaben stehen Schulden von 2,032 Millionen Euro gegenüber. Der Redner streifte die wichtigsten Projekte, mit denen er sich zusammen mit dem Gemeinderat zu beschäftigen hat. Bei der Wärmeplanung sind neben dem Arten- und Umweltschutz auch die Böden zu berücksichtigen, die als ertragreich gelten. Bis zum 30. Juni 2028 muss die Gemeinde einen Wärmeplan vorlegen.

Zahlen und Fakten aus Todtenweis 1 / 7 Zurück Vorwärts Einwohner Ende 2023 1483, davon 1024 in Todtenweis, 416 in Sand und 43 in Bach.

Geburten und Sterbefälle 17 Geburten stehen 14 Sterbefällen gegenüber

Eheschließungen Elf Paare gaben sich das Ja-Wort.

Pro-Kopf-Verschuldung 1394 Euro.

Bauanträge 20, davon fünf Wohnhausneubauten

Wichtigste Einnahmen 1,1 Millionen Euro Gewerbesteuer; 1,16 Millionen Euro Einkommenssteuer; 274.000 Euro Wassergebühren; 198.000 Euro Kanalgebühren.



Wichtigste Ausgaben 982.000 Euro Kreisumlage; 579.000 Euro Kabisbachgruppe; 550.000 Euro Verwaltungs- und Betriebsaufwand; 324.00 Euro Personalkosten. (jeb)

Beim Breitbandausbau muss Todtenweis mit einem Eigenanteil von 127.000 Euro rechnen. Die DSLmobil GmbH aus Asbach-Bäumenheim erhielt den Auftrag, 434 förderfähige Anschlüsse im Gemeindegebiet herzustellen. Dazu hat sie maximal fünf Jahre Zeit.

Sollte es einmal zu einem großen Stromausfall kommen, den die Experten als "Blackout" bezeichnen, soll das Kasmihaus in der St.-Afra-Straße in Todtenweis ein sogenannter Leuchtturm werden. Dort soll ein Notstromaggregat aufgestellt werden, um die geordneten Abläufe in der Bevölkerung einigermaßen aufrechtzuerhalten. Für diesen Fall wird eine Vielzahl an freiwilligen Helferinnen und Helfern benötigt.

Carl nutzt die Bürgerversammlung jedes Jahr, um die Bedeutung des Marktplatzes der Generationen herauszustellen. Dieser Fahrdienst besteht seit dem 23. Februar 2015. Der Bürgermeister sprach seinen Dank an Petra Wackerl, an Monika Haas und Gabriele Haberl aus, die ebenfalls dem Organisationsteam angehören.

Bürgermeister Konrad Carl bedankte sich bei seiner Vertreterin Petra Wackerl für ihr Engagement um den Fahrdienst "Marktplatz der Generationen". Foto: Johann Eibl

14 Flüchtlinge aus der Ukraine sind derzeit in Todtenweis privat untergebracht. Es werden nach wie vor Plätze für Asylbewerber aus anderen Ländern gesucht. Containerlösungen will man dabei nach Möglichkeit vermeiden. Die Versammlung schloss mit einem Dankeschön, das Petra Wackerl als Zweite Bürgermeisterin an Konrad Carl für die geleistete Arbeit richtete.