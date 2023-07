Todtenweis

Todtenweis schafft die Grundlagen für gesplittete Abwassergebühr

Manche Hausbesitzerinnen oder -besitzer sammeln Wasser in Regentonnen. Sind aber beispielsweise Zisternen mit einem Überlauf an die gemeindliche Entwässerung angeschlossen, sind sie in Todtenweis relevant für die gesplittete Abwassergebühr.

Plus Todtenweis überarbeitet seine Abwassergebühr. Ziel ist, dass viel unbelastetes Wasser vor Ort versickert wird. Ein Fachbüro stellt das Berechnungsmodell im Gemeinderat vor.

Todtenweis will nächstes Jahr eine gesplittete Abwassergebühr einführen. Im Gemeinderat stellte ein Fachbüro nun die Berechnung vor und präsentierte dabei auch, wie sich Zisternen auf die Gebühr auswirken.

Die Gemeinde ist zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühr - also getrennten Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser - verpflichtet, wie Bürgermeister Konrad Carl auf Anfrage erklärt. Diese wird im gesamten Einzugsbereich der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling eingeführt, also auch in den Gemeinden Aindling und Petersdorf. Alle drei werden dabei vom Büro Dr. Schulte Röder Kommunalberatung aus Veitshöchheim begleitet, um Einheitlichkeit zu gewährleisten.

