Zwei Männer entsorgen Bauschutt im Wald bei Untergriesbach

Ein Zeuge beobachtet am Samstag, wie zwei Männer Bauschutt von einem Anhänger auf eine Grünfläche neben dem Waldweg werfen. Er benachrichtigt die Polizei.

Zwei Männer haben illegal Bauschutt in einem Waldstück zwischen Untergriesbach ( Aichach) und Allenberg ( Schiltberg) entsorgt. Dabei wurden sie beobachtet. Der Zeuge benachrichtigte die Polizei.

Der Vorfall, den die Polizei am Dienstag meldete, ereignete sich bereits am Samstag. Der Zeuge hatte demnach gegen 12.40 Uhr gesehen, wie die Männer den Bauschutt neben der Kreisstraße ausbrachten. Sie warfen den Schutt von einem Autoanhänger in eine Grünfläche neben dem Waldweg.

Polizei lässt die Männer den Bauschutt wieder aufladen

Die Polizei traf die beiden Männer noch vor Ort an. Es handelt sich um einen 31- und einen 58-Jährigen. Sie mussten den Bauschutt wieder auf den Anhänger laden, um ihn dann an einer Bauschuttannahmestelle ordnungsgemäß zu entsorgen. Die beiden Männer wurden wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Naturschutzgesetz angezeigt. (AZ)