Jubiläen, Feiern, Festivals: Veranstaltungen im Raum Aichach 2024

Brauereifeste in Kühbach und Baar, 700 Jahre Markt Pöttmes, Museumsnacht in Aichach, viele Vereinsjubiläen: Diese Veranstaltungen sind 2024 im Landkreisnorden geplant.

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind in diesem Jahr wieder viele Großveranstaltungen geplant. Hier eine Auswahl der größten Termine ohne Gewähr auf Vollständigkeit, sofern sie bereits feststehen und bei den Gemeinden bekannt sind. In einigen Fällen stehen die Termine noch nicht endgültig fest:

Februar: Umzüge und Faschingstreiben in Aichach, Zell, Baar und Pöttmes

In der Baarer Mehrzweckhalle findet am Donnerstag, 8. Februar, der Weiberball statt. Zu der Veranstaltung des SV Baar kommen alljährlich viele Besucherinnen aus der ganzen Region.

Beim Baarer Weiberfasching feiern alljährlich hunderte Besucherinnen aus der ganzen Region bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand (Archivbild)

Im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell findet am Faschingssonntag, 11. Februar, der alljährliche Faschingsumzug statt. Veranstalter ist die Faschingsgesellschaft Zell ohne See.

ohne See. Durch Pöttmes zieht am Faschingssonntag, 11. Februar, ein weiterer Gaudiwurm. Veranstalter des Faschingsumzugs ist der Verkehrs- und Verschönerungsverein Pöttmes.

Die Faschingsgesellschaft Paartalia Aichach verwandelt einen Tag zuvor - am Samstag, 10. Februar - den Aichacher Stadtplatz in eine Faschingsmeile.

Mai: Kunstnacht in Aichach, Brauereifeste in Kühbach und Baar, Volksfest in Pöttmes

Der Katholische Burschenverein Sielenbach wird 100 Jahre alt. Vom Mittwoch, 1. Mai, bis Sonntag, 5. Mai, wird gefeiert - unter anderem mit der Aufstellung eines Maibaums, einem Auftritt des Kabarettisten und Liedermachers Roland Hefter sowie einer Rockmesse im Festzelt.

Die Freiwillige Feuerwehr Inchenhofen feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass ist am Sonntag, 5. Mai, ein Fest am Feuerwehrhaus geplant.

Die Katholische Landjugend Alsmoos veranstaltet am Vatertag, 9. Mai, ein Weißwurstfrühstück am Bauwagen in Alsmoos.

Das Kühbacher Brauereifest steigt vom Donnerstag, 9. Mai (Christi Himmelfahrt), bis Sonntag, 12. Mai.

Ab Christi Himmelfahrt wird in Kühbach das Brauereifest gefeiert. Foto: Helene Monzer (Archivbild)

Aindling begrüßt seine Freunde aus der französischen Partnergemeinde Avord. Das Partnerschaftskomitee erwartet die Gäste vom Donnerstag, 9. Mai (Christi Himmelfahrt), bis Sonntag, 12. Mai, in Aindling.

Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Kühbach und Umgebung begeht am Sonntag, 12. Mai, ihr 150. Jubiläum.

Das Unterbaarer Brauereifest steigt vom Donnerstag, 16. Mai, bis Sonntag, 19. Mai.

In Aichach ist am Freitag, 17. Mai, die Kunstnacht mit vielen Aktionen, Mitmachangeboten, Auftritten und Ständen geplant.

Die Historischen Tage auf Schloss Scherneck finden vom Samstag, 18. Mai, bis Pfingstmontag, 20. Mai, statt.

Auf dem Pöttmeser Marktplatz wird am Pfingstsonntag und -montag geschlemmt. Das Foodtruckfestival findet am 19. und 20. Mai statt.

Die DJK Gebenhofen-Anwalting feiert mit ihren Gästen vom Freitag, 24. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, sowie am Mittwoch, 29. Mai, und Donnerstag, 30. Mai (Fronleichnam), im Gemhofa Bierzelt.

Über 80 Vereine aus der Region nahmen im vergangenen Jahr an der Soldaten- und Kameradenwallfahrt nach Maria im Elend bei Baar teil. Foto: Johann Eibl (Archivbild)

Der Kameraden- und Soldatenverein Baar ruft am Sonntag, 26. Mai, die Krieger- und Soldatenvereine in der Region zur Kameraden- und Soldatenwallfahrt zur Kapelle Maria Elend bei Baar auf.

Das Pöttmeser Volksfest steigt vom Mittwoch, 29. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, unter der Regie des Verkehrs- und Verschönerungsvereins.

Der Stopselclub Burgadelzhausen feiert sein 40-jähriges Bestehen vom Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, in einer Festhalle im Dasinger Ortsteil Zieglbach.

Die Freiwillige Feuerwehr Aindling feiert vom Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni: Zum einen werden das neue Feuerwehrhaus und der Gerätewagen Logistik (GWL) eingeweiht. Zum anderen feiert die Wehr ihr 150. Jubiläum nach.

Juni: Karibiknight und Bulldogtreffen in Todtenweis, Marktfest in Kühbach

Eine Karibiknight veranstaltet die Landjugend Todtenweis am Samstag, 8. Juni.

Die Schwarzlachtaler Igenhausen feiern ihr 60-jähriges Bestehen. Dazu plant der Schützenverein ein Festwochenende vom Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 9. Juni.

Das Marktfest in Kühbach findet am Wochenende, 8. und 9. Juni, statt.

Die Wandertage im Schiltberger Ortsteil Ruppertszell finden am Wochenende, 15. und 16. Juni, statt.

In Ruppertszell finden am 15. und 16. Juni 2024 wieder die Wandertage statt. Foto: Xaver Ostermayr (Archivbild)

Das Kinderhaus Todtenweis feiert am Samstag, 22. Juni, sein 30-jähriges Bestehen.

Der Fanclub des TSV Hollenbach veranstaltet am Samstag, 22. Juni, seine Kultparty.

Ein Bulldogtreffen organisiert der Förderverein 1000 Jahre Todtenweis am Sonntag, 23. Juni.

Das Dorffest in Hollenbach steigt am Samstag, 29. Juni, beim Feuerwehrhaus (Rathausplatz). Veranstalterin ist die Freiwillige Feuerwehr Hollenbach.

Nach der Renovierung der Todtenweiser Pfarrkirche St. Ulrich und Afra wird am Sonntag, 30. Juni, ein Festgottesdienst mit anschließendem Pfarrfest gefeiert. Auch Bischof Bertram Meier hat sich angekündigt.

Juli: Historisches Marktfest in Pöttmes, Bürgerfest in Adelzhausen, Marktfest in Aindling

Das Historische Marktfest wird in Pöttmes am ersten Juli-Wochenende gefeiert.

Zuletzt wurde in Pöttmes vor zwei Jahren ein Historisches Marktfest gefeiert. In diesem Jahr findet es im Rahmen des 700. Marktjubiläums von Pöttmes statt. Foto: Gerlinde Drexler (Archivbild)

In Adelzhausen steigt am Freitag, 5. Juli, vor dem Bürgerhaus das Dorffest . Veranstalter ist die Katholische Landjugend Adelzhausen .

Der TSV Schiltberg feiert sein 60-jähriges Bestehen mit einem Festwochenende vom Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli.

Der Schützenverein Eichenlaub Eisingersdorf feiert das 40-jährige Bestehen seines Schützenheims am Wochenende, 6. und 7. Juli.

Der Kultursommer auf Scherneck geht laut Internetseite des Schlosses Scherneck vom 8. bis 28. Juli über die Bühne. Welche Musiker oder Kabarettistinnen dort heuer auftreten, ist noch nicht bekannt.

Der TSV Kühbach feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem Festwochenende vom Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli.

Das Odeon Jugendsinfonieorchester München tritt am Samstag, 13. Juli, im Schorner Stadl auf.

Das Marktfest in Inchenhofen wird am Samstag, 13. Juli, gefeiert. Am Sonntag, 14. Juli, schließt sich der St.-Margarethen-Markt an.

Der Markt Aindling veranstaltet am Wochenende, 13. und 14. Juli, das Marktfest.

Die DJK Stotzard feiert ihr 60-jähriges Bestehen vom Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli.

Das Sautrogrennen in Rehling ist ein nasses Vergnügen für die Teilnehmer. Das Publikum verpasst den Teilnehmern oft eine zusätzliche Dusche von oben. Foto: Josef Abt (Archivbild)

Ein Sautrogrennen in Rehling organisiert der Stammtisch Schlemmer am Samstag, 20. Juli.

Ein Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Schönleiten findet am Samstag, 20. Juli, am Feuerwehrhaus in Schönleiten statt.

Das Open-Air-Kino Waldflimmern veranstaltet der Verein Ortszeit am Freitag, 26. Juli, am Kirchberg in Hohenried.

Der Burschen- und Madlverein veranstaltet in Schiltberg zu seinem zehnten Jubiläum ein Dorffest am Samstag, 27. Juli.

Zum Stadtfest verwandelt sich die Aichacher Innenstadt alljährlich in einen großen Freiluftbiergarten. Tausende Menschen kommen zusammen und feiern gemeinsam. Foto: Erich Echter (Archivbild)

August: Stadtfest in Aichach, Dorffest in Rehling, Sommerfest in Petersdorf

Die Aichacher Innenstadt verwandelt sich zum Stadtfest am Wochenende, 3. und 4. August, in einen großen Freiluftbiergarten mit Live-Musik auf mehreren Bühnen und Open-Air-Disco. Am Sonntag klingt das Stadtfest beim Frühschoppen und dem Auftritt der "nouWell cousines" aus.



Ein Dorffest veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag, 4. August, in Rehling.

Die Freiwillige Feuerwehr Alsmoos-Petersdorf gibt am Samstag, 10. August, ein Sommerfest am Gemeindezentrum.

September: Oldtimertreffen in Pöttmes, Lechfeldbeben in Rehling

Die Oldtimerfreunde Pöttmes veranstalten am Sonntag, 1. September, ein Oldtimertreffen auf dem Marktplatz mit Teilemarkt. Zeitgleich ist verkaufsoffener Sonntag.

Ein Oldtimer-Treffen findet am Sonntag, 1. September, in Pöttmes statt. Foto: Inge von Wenczowski (Archivbild)

Die Aichacher Grubetfreunde feiern mit einem großen Festprogramm ihren 100. Gründungsgeburtstag. Höhepunkt wird das Festwochenende vom 6. bis 9. September mit einem Vereins-Ehrenabend und der Grubet-Wies'n sein.

Die Katholische Landjugend (KLJB) veranstaltet bei Rehling am Samstag, 7. September, mit dem Lechfeldbeben eine große Party.

Der Krieger- und Soldatenverein Willprechtszell-Schönleiten veranstaltet am Samstag, 14. September, ein Weinfest im Schützenheim in Axtbrunn.

Der Fischereiverein Todtenweis wird 50. Er feiert das Jubiläum am Wochenende, 14. und 15. September.

Oktober: Herbst- und Gartentage auf Scherneck, Museumsnacht in Aichach

Die Herbst- und Gartentage auf Schloss Scherneck finden vom Donnerstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), bis zum Sonntag, 6. Oktober, statt.

Die Aichacher Museumsnacht ist am Samstag, 12. Oktober, geplant.

In der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach findet im Oktober die Woche der Kirchenmusik statt. Dabei war in der Vergangenheit unter anderem auch Trompetensolist Anton Rast zu hören. Foto: Claudia Neumüller (Archivbild)

Die Woche der Kirchenmusik findet vom Sonntag, 13., bis Sonntag, 20. Oktober, in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum statt. In vier Konzerten und vier musikalisch gestalteten Gottesdiensten erklingt Kirchenmusik vom Mittelalter bis zur Gegenwart.

Der Markt Pöttmes wird heuer 700 Jahre alt. Über das gesamte Festjahr verteilt finden zahlreiche Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums statt. Der offizielle Festakt ist am Sonntag, 20. Oktober, geplant.

Mehrere tausend Besucherinnen und Besucher stehen am Straßenrand, wenn in Inchenhofen der Leonhardiritt stattfindet. Foto: Erich Echter (Archivbild)





November: Kunst-Antik-Markt im Sisi-Schloss, Leonhardiritt in Inchenhofen