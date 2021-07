Agentur für Arbeit in Weilheim hat einen neuen Leiter

Die Agentur für Arbeit in Weilheim hat einen neuen Chef. Welche Themenschwerpunkte der Theologe Markus Nitsch in seinem Aufgabenbereich sieht.

Die Agentur für Arbeit Weilheim hat ab sofort einen neuen Chef. Markus Nitsch folgt auf Oliver Wackenhut.

Der 59jährige bringt laut einer Pressemitteilung umfangreiche Berufs- und Lebenserfahrung aus den verschiedensten Bereichen auch außerhalb der Bundesagentur für Arbeit mit.

Geboren in München und aufgewachsen in Ansbach, studierte Markus Nitsch in Bamberg und Frankfurt Theologie.

Gemeindeleitung im Osten der Türkei

Danach arbeitete er elf Jahre als Theologe, darunter vier Jahre in einer Selbsthilfeorganisation für Menschen aus Randgruppen und fünf Jahre Gemeindeleitung im Osten der Türkei. In diesen Jahren entwickelte er eine große Leidenschaft für gute Beratung, die seine Arbeit auch heute noch prägt.

In der Bundesagentur für Arbeit fand Markus Nitsch 2001 eine neue berufliche Heimat, zunächst als befristeter Projektvermittler. Es folgten unterschiedliche Stationen, bis er vor etwa neun Jahren in die Leitungsaufgabe von Agenturen wechselte, zuletzt nach Schwandorf in der Oberpfalz.

Der Mensch gehört in den Mittelpunkt

Seit Jahren ist der Schwerpunkt seiner Arbeit die Stärkung der Beratungskompetenz in Agenturen und Jobcentern und die Weiterentwicklung der Führungskultur: „Egal wie unterschiedlich die Regionen und die Tätigkeiten auch waren, für mich gibt es eines, das alles verbindet: Der Mensch und sein ganz persönlicher Weg zu einem guten Leben gehört in den Mittelpunkt. Dies gilt für unsere Kundinnen und Kunden und erst recht für uns selbst, die wir mit diesen Kundinnen und Kunden arbeiten“, sagt Markus Nitsch.

In Weilheim sieht der neue Leiter als künftige Themenschwerpunkte den hohen Fachkräftebedarf, Ausbildung und Weiterqualifizierung sowie die Förderung besonderer Personengruppen, die nur schwer den Zugang zum Arbeitsmarkt finden. (ak)