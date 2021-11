Bauarbeiten in Dießen: Ruhe in der Hofmark, Stau in der Frontorstraße

Am Donnerstag und Freitag finden in der Hofmark in Dießen Wasserleitungsarbeiten statt. Autofahrer müssen sich einen anderen Weg suchen. Doch dieser ist schnell überlastet.

Wasserleitungsarbeiten werden am Donnerstag und Freitag in der Dießener Hofmark ausgeführt. Der sonst vielbefahrenen Straße und auch der Herrenstraße beschert diese ruhige Stunden, woanders in Dießen ist dafür umso mehr los.

Wer von Landsberg oder Rott kommend an der Hofmark mit seinem Fahrzeug oben vor den Absperrungen steht, hält sich in der Regel links und biegt in die Frontorstraße ab. Da geht es eng zu. Im oberen Teil ist die Straße nur einspurig und so kam es bereits am Donnerstagmorgen zu längeren Wartezeiten, um den Gegenverkehr passieren lassen zu können.

Für eine innerörtliche Umleitung sind die Straßen in Dießen zu eng

Eine ausgeschilderte innerörtliche Umleitung gibt es nicht. Da es sich bei der Hofmark um eine Staatsstraße handelt, wurde die verkehrsrechtliche Anordnung für die Sperrung vom Landratsamt erlassen, hieß es von der Marktgemeinde Dießen. Diese Anordnung sehe vor, dass der Verkehr großräumig um Dießen umgeleitet wird. Eine Umleitung innerorts sei in Absprache zwischen Landratsamt und der Polizei nicht errichtet worden. Der entsprechende Antrag dazu sei von der Polizei aufgrund der zu engen Straßenverhältnisse abgelehnt worden.

Wegen Bauarbeiten an der Wasserversorgung ist die Hofmark in Dießen noch bis Freitag gesperrt. Foto: Gerald Modlinger

Den Verkehr mit Ampelschaltung an der Baustelle in der Hofmark einspurig vorbeizuleiten - das hatte die Marktgemeinde schon vorab mitgeteilt - sei ebenfalls nicht möglich. Die Bauarbeiten finden nämlich im schmalsten Straßenabschnitt statt. Die geringe Breite lasse kein halbseitiges Arbeiten zu.

Nach Kenntnis der Marktgemeinde findet die Baumaßnahme überwiegend am Donnerstag statt, gegebenenfalls könne die Straße bereits am Freitagmorgen oder im Verlauf des Vormittags wieder frei gegeben werden. (ger)