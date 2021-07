Die Dießener CSU verjüngt sich deutlich

Plus Marian Cammerer ist neuer CSU-Ortsvorsitzender. Vorgänger Georg Stadler übernimmt das Amt des Stellvertreters. Wie Dießens CSU zu aktuellen Gemeindethemen steht.

Der CSU-Ortsverband Dießen hat sich eine Verjüngungskur gegönnt: Bei der Ortsversammlung mit Neuwahlen gelang es, neue und zugleich junge Vorstandsmitglieder ins Boot zu holen. Der bisherige Zweite Vorsitzende, der 25-jährige Marian Cammerer, löst Georg Stadler ab, der seit 2016 die Geschicke des Ortsverbandes gelenkt hatte. Es gibt auch ein neues Ehrenmitglied.