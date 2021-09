Ammersee

vor 36 Min.

Dießen: Salsa tanzend durch den Lockdown

Plus Tanzlehrerin Sofia de Endaya unterrichtet seit acht Jahren Salsa Cubana in Dießen. Wie die Salsaszene am Ammersee den Lockdown überlebt.

Von Dagmar Kübler

„1,2,3… 5,6,7..“ zählt Tanzlehrerin Sofia de Endaya. „Bei vier und acht ist eine Pause.“ Aus acht Schlägen besteht also ein Takt. „Die Schritte auf drei und sieben sind immer außen“, erklärt de Endaya ihren Anfängern weiter. So viel Theorie zu Salsa, einem Tanz, der, so meint man, direkt aus der Musik geboren und den Latinos in die Wiege gelegt wurde, während die Europäer erst mal die Schritte lernen müssen! Doch so sei das nicht, wehrt Sofia de Endaya ab. „Zwar tun sich die Latinos mit dem Tanz leichter, weil sie die Musik schon von Kindesbeinen an hören. Aber trotzdem müssen sie ihn erlernen – und tatsächlich hat nicht jeder Latino automatisch ein gutes Taktgefühl.“

