Ammersee

12:45 Uhr

Dießen: Warum die Bürgermeisterin am Volkstrauertag fehlt

Plus Weder Bürgermeisterin Sandra Perzul noch ihr Stellvertreter nehmen am Volkstrauertag in Dießen teil. Welche Rolle ein Corona-Verdachtsfall beim Dorfschießen in St. Georgen spielt.

Von Frauke Vangierdegom

Viele dürften sich gewundert haben, warum an den Feierlichkeiten zum Volkstrauertag am Sonntag weder Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul noch ihr Stellvertreter, Roland Kratzer, teilgenommen haben. Auf Nachfrage unserer Zeitung erläutert Perzul, dass es sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme gehandelt habe.

