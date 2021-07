Ammersee

18:26 Uhr

Dießener Fotograf präsentiert Baumfotos im Schacky-Park

Plus Christoph Franke zeigt großformatige Baumfotos im Schacky-Park in Dießen. Mit welchen Techniken der 55-Jährige Abstraktion und Effekte in seine Werke bringt.

Von Dagmar Kübler

Baumfotografien in Bäumen zu präsentieren – mit dieser Idee hat der Dießener Fotograf und Videodesigner Christoph Franke schon einmal begeistert, als er anlässlich des Jahres der alten Bäume 2020 das Lechufer in Landsberg bespielte. Viele werden sich erinnern und dürfen sich nun darauf freuen, einen Teil der damals ausgestellten Motive, die größten davon sind 5,40 Meter hoch, noch einmal zu sehen, und zwar stimmungsvoll präsentiert zwischen den teilweise über 100 Jahre alten Bäumen im Schacky Park in Dießen.

