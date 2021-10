Ammersee

14:04 Uhr

Gemeinderat Utting: Renate Standfest (GAL) hört auf

Renate Standfest (Mitte) hört als Gemeinderätin in Utting auf. Das Bild zeigt sie bei der Aufstellungsversammlung der GAL zur Kommunalwahl 2020 zusammen mit der Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel und dem damaligen Bürgermeister Josef Lutzenberger.

Plus Renate Standfest verlässt den Uttinger Gemeinderat: Welchen Grund es dafür gibt und wer den frei werdenden Platz in der GAL-Fraktion einnehmen könnte.

Von Gerald Modlinger

Im Uttinger Gemeinderat bahnt sich ein Wechsel an. Auf der Tagesordnung der Sitzung am Donnerstag, 28. Oktober, steht ein Antrag auf Entlassung aus dem Gemeinderat. Dabei geht es um GAL-Gemeinderätin Renate Standfest. Eineinhalb Jahre nach Beginn der neuen Wahlperiode will sie ihr Amt aufgeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen