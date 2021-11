Keine schöne Neuauflage

Plus Neuauflagen gibt es normalerweise nur für Erfolgsgeschichten. Die Neuauflage der coronabedingten Veranstaltungsabsagen ist alles andere als ein Erfolg - aber sie ist alternativlos, denkt AK-Redakteurin Frauke Vangierdegom.

Da prasseln sie wieder herein, die Absagen von Versammlungen und Veranstaltungen. Wie schon im Vorjahr erreicht unsere Redaktion eine E-Mail nach der anderen mit immer der gleichen Hiobsbotschaft: Christkindl- und Adventsmärkte finden zum zweiten Mal in Folge nicht statt, Corona hat den Alltag und jetzt auch die Vorweihnachtszeit weiter fest im Griff.