Dießener Apfelbaum im Efeumantel soll Naturdenkmal werden

Der Garten mit dem Hausbaum von Familie Klages grenzt direkt an den Schacky-Park an.

Plus Der Verein „Klimalobby“ in Dießen und die Untere Naturschutzbehörde in Landsberg suchen Naturschönheiten, die unter besonderen Schutz gestellt werden können. Vorgeschlagen ist ein Baum im Garten von Familie Klages in Dießen.

Von Dagmar Kübler

Objekte der Natur von besonderer Schönheit, Seltenheit oder Eigenart gibt es in Dießen und im Raum Landsberg viel zu selten. Zu dieser Erkenntnis kamen der Dießener Verein „Klimalobby“ und die Untere Naturschutzbehörde. Deshalb suchen sie in der Region nach derartigen Naturschönheiten, die nach fachgerechter Begutachtung als Naturdenkmäler unter besonderen Schutz gestellt werden sollen. Der Ammersee Kurier stellt mögliche Naturdenkmäler vor.

