vor 49 Min.

20 Jahre Brodmerkel-Stiftung: Die Lions feiern in Utting

(Von links) Gerhard Meitinger (Präsident Lions Club Landsberg), Dr. Gerhard Gaudlitz (Vorsitzender Brodmerkel-Stiftung), Dr. Jürgen Korschinsky (Lions District Governor), Prof. Dr. Klaus Letzgus (Festredner), Dr. Silke Ackermann (stellvertretende Vorsitzende und Andreas Horber (Schatzmeister Brodmerkel) bei der 20-Jahr-Feier in der Uttinger Pfarrkirche.

Plus Die Brodmerkel-Stiftung hilft seit 20 Jahren im Landkreis Landsberg. Verwaltet wird sie vom Lions Club Landsberg. Jetzt wird in Utting gefeiert.

Von Dagmar Kübler

Deutschland ist mit 24.000 rechtsfähigen privaten Stiftungen eines der stiftungsreichsten Länder Europas. Sitz einer dieser Stiftungen, nämlich der Brodmerkel-Stiftung, ist Utting. Gegenüber den großen Stiftungen in Deutschland ist sie eher unbekannt, jedoch für viele, die von ihr bereits profitiert haben, ein Segen. 612.000 Euro wurden bereits an Hilfsbedürftige im Kreis Landsberg ausgeschüttet. In einem Festakt wurde nun das 20-jährige Bestehen gefeiert.

