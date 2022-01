Ammersee

14:07 Uhr

Die Dießener Hundesportler planen jetzt ihren Umzug

Der Dießener Hundesportverein hat ein neues Gelände südlich von Dießen in Aussicht. Das Foto zeigt Mitglieder mit ihren Tieren im Sommer 2020 auf dem bisherigen Ausbildungsplatz am Gruberberg,

Plus Der Dießener Hundesportverein hat einen neuen Platz in Aussicht. Wie der Bauausschuss die Pläne für eine Halle und einen Ausbildungsplatz südlich von Dießen bewertet.

Von Gerald Modlinger

Der Hundesportverein Dießen hat eine neue Heimstatt in Aussicht. Er könnte auf einem Grundstück am östlichen Vogelherdweg südlich von Dießen eine Gerätehalle mit Aufenthaltsraum und Hundeausbildungsplatz errichten. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Dießener Gemeinderats lag hierzu eine Bauvoranfrage vor. Im Gremium gab es dazu einige Anmerkungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen