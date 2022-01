Die Sternsinger kommen: Uttinger sammeln Geld für Klinik in Ndanda

Plus Die Sternsinger sammeln in Utting Geld für eine Klinik der Missionsbenediktiner von St. Ottilien. Dort soll die Kinderstation renoviert werden.

Nur auf einem kurzen Film, der sie auf einem Boot auf dem Ammersee zeigte, bekam man im vergangenen Jahr in Utting die Sternsinger zu Gesicht. Dem Spendenaufkommen – 15.000 Euro kamen 2020 zusammen – tat das zwar keinen großen Abbruch, aber in diesem Jahr sollten die Sternsinger wieder im Dorf zu erleben sein: Dieses Ziel setzte sich Organisatorin Karin von Thülen.