Dießen: Das erste Musikschul-Konzert nach drei Jahren Pause

Die Dießener Musikschule spielt nach dreijähriger Pause wieder für die Öffentlichkeit. Mit dabei auch die Ukrainerin Anna Schreiner. Es werden Spenden für Kinder gesammelt.

„Nach drei Jahren können wir endlich wieder ein Sommerkonzert spielen“, freute sich Thomas Schmidt, Leiter der Dießener Musikschule, am Sonntag in der Aula der Carl-Orff-Schule, wo er zahlreiche Zuhörer zum musikalischen Schuljahresabschluss begrüßte. Für einen schwungvollen Einstieg in die sommerlich-musikalische Stunde, in deren Verlauf es auch Musik aus der Ukraine zu hören gab, sorgte das Musikschul-Orchester in großer Besetzung.

Gerne ließ man sich von den Orchestermusikern mit einem Medley des bekannten Filmkomponisten Hans Zimmer in die Welt des Films entführen. Einen mitreißenden Beitrag zum aktuellen Shanty Hype präsentierte das Orchester mit einer ganz eigenen Interpretation von „The Wellerman Comes“ – ein großartiger Auftritt, insbesondere für alle Blechbläser.

Einige Mitwirkende feiern Bühnenpremiere

Einige junge Musikschülerinnen und Schüler lieferten respektable Bühnenpremieren ab. So zum Beispiel Maximilian Hartl: Selbstbewusst präsentierte der Elfjährige die Bearbeitung des Edvard-Grieg-Stücks „In der Halle des Bergkönigs“. Katerina Andryskova (15), deren Hauptinstrument Klarinette ist, wagte sich schon nach wenigen Monaten Klavierunterricht bei ihrem Lehrer Thorsten Benzko mit „Ala“ von Joep Beving auf die Bühne. Für einen sanften, kühlen „Sommerwind“ nach einer ungarischen Weise, sorgte das junge, dreiköpfige Gitarrenensemble von Gitarrenlehrerin Sabine Eggebrecht.

Voller Spielfreude präsentierte sich auch das Klarinettenensemble „Die Zauberhölzer“ unter der Leitung von Schamsi Bauknecht: Mit Zauberer-Hüten auf den Köpfen spielten sie aus der Harry Potter-Filmmusik „Hedwigs Thema“ und machte damit ihrem Namen alle Ehre. Und als das junge Ensemble nach einem verspielten Mozart-Divertimento Sonnenhüte aufsetzte und „Tico, Tico“ von Zaquinha Abreu anstimmte, war die Ferienstimmung perfekt. Auch Maria Steininger (14), ebenfalls Schülerin von Schamsi Bauknecht, bezauberte die Zuhörer als Klarinetten-Solistin mit einer Sonate von Jean-Xavier Lefevre.

Dank für die Treue und den Fleiß

Viel Applaus gab es auch für Fritzi Neumann (11, Violoncello). Sie intonierte die „Moldau“ von Bedrich Smetana im Duett mit ihrem Cello-Lehrer Takuro Okada wunderbar gefühlvoll und klar. Geradezu professionell wirkte der Auftritt von Ludwig Lenz (18), Schüler von Annette Schropp, der am Klavier virtuos den 1. Satz (Allegro con brio) aus Joseph Haydns anspruchsvoller Sonate in D-Dur vortrug.

Schöne Beiträge an der Violine gab es auch von Schülerinnen und Schülern aus der Klasse von Geigenlehrerin Lisa Rendelmann, die die Musikschule zum Schuljahresende verlässt.

Hannelore Baur, die Vorsitzende des Musikschulvereins, bedankte sich für die Treue der Musikschülerinnen und Schüler zur Musikschule ebenso, wie für deren Fleiß: „Euer Repertoire ist super!“ Bei der Jahresversammlung sei beschlossen worden, dass die Gebühr für den Musikunterricht 2022 nicht erhöht werde, um die Schülerinnen und Schüler und deren Familien in diesen Zeiten nicht noch mehr zu belasten, betonte Baur. Für die Zukunft wünsche sie sich allerdings, dass sich noch mehr Eltern im Musikschulverein engagieren und zu dessen Versammlungen kommen, um wichtige Entscheidungen mitzugestalten und mitzutragen. Am meisten freue sie sich über die engagierten Lehrkräfte der Musikschule.

Viel Applaus für ein ukrainisches Volkslied

Dazu gehört auch Anna Schreiner. Gemeinsam mit Ayde und Faye Caniffe (Klavier) präsentierte sie im letzten Teil des Konzerts Volkslieder aus ihrer Heimat, der Ukraine. Das Publikum hielt den Atem an, als Anna Schreiner (Klavier) schließlich, mit ihrem Kollegen Takuro Okada (Cello), ganz wunderbar das berührende Stück „Die Melodie“, des in der Ukraine bekannten und bedeutenden Komponisten Myroslav Skoryk (1938-2020), vortrug. Für einen heiteren Akzent und viel Applaus sorgte zum Abschluss das ukrainische Volkslied „Gandzja“, gespielt vom Musikschul-Orchester, verstärkt durch „Die Zauberhölzer“. Die Spenden der Zuhörenden werden Kindern aus der Ukraine zugutekommen. (ak)