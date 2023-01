Finanzamt Weilheim erinnert: Jetzt wird es Zeit für die Grundsteuererklärung

Die Grundsteuer muss neu berechnet werden. Immobilieneigentümer müssen bis 31. Januar ihre Erklärungen abgeben. Daran erinnert das Finanzamt Weilheim.

Seit Juli sind alle Eigentümer von Grundstücken aufgefordert, eine Grundsteuererklärung gegenüber dem Finanzamt abzugeben. Eigentlich endete die Frist im Oktober, dann wurde sie auf 31. Januar verlängert. Vier Wochen sind es noch bis dahin und das Finanzamt in Weilheim erinnert nun an diesen Stichtag. Zwar seien bundesweit schon Millionen von Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern der Erklärungspflicht nachgekommen, aber es fehlen auch noch viele.

Hintergrund dieser Aufforderung, Grundsteuererklärungen abzugeben ist, dass das Bundesverfassungsgericht 2018 die bisherige Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hat. Deshalb wurde der Bundesgesetzgeber mit einer Neuregelung der deutschlandweit geltenden Grundsteuer bis 2025 beauftragt.

Die Grundsteuer kommt den Gemeinden zugute

Die Einnahmen aus der Grundsteuer verbleiben – wie bisher auch – komplett bei den Kommunen. Diese finanzieren damit wichtige öffentliche Leistungen, wie beispielsweise Infrastruktur, Kinderbetreuung, Spielplätze sowie kulturelle Einrichtungen. Die Kommunen in ganz Deutschland benötigen die von der Finanzverwaltung festzusetzenden Grundsteuermessbeträge möglichst frühzeitig, um ihre ab 2025 geltenden Hebesätze für die neue Grundsteuer festlegen und die Grundsteuerbescheide versenden zu können.

Wer Fragen zur notwendigen Erklärung hat oder Unterstützung benötigt, kann die Hilfen der bayerischen Steuerverwaltung in Anspruch nehmen. Dieses stehen auch während der Weihnachts- und Urlaubszeit zur Verfügung.

Es gibt drei Möglichkeiten, die Grundsteuererklärung abzugeben

In Bayern bestehen drei Möglichkeiten, die Grundsteuererklärung abzugeben: elektronisch unter www.elster.de, als graues PDF-Formular ausschließlich zum Ausfüllen am PC und anschließendem Ausdruck auf www.grundsteuer.bayern.de und als grünes Papier-Formular zum handschriftlichen Ausfüllen, verfügbar in den Finanzämtern sowie den Verwaltungen der Städte und Gemeinden. Wer keine Möglichkeit zur elektronischen Übermittlung hat, kann sich durch nahe Angehörige oder auch Steuerberater unterstützen lassen. Diese können das eigene Benutzerkonto bei "Elster" nutzen, um diese Erklärung zu übermitteln.

Weitere Informationen und Erklärvideos gibt es unter www.grundsteuer.bayern.de, über die Ausfüllanleitungen zu den Grundsteuererklärungsvordrucken, im Chatbot auf www.elster.de unter dem Punkt „Wie finde ich Hilfe?“ und mittels Informations-Hotline unter Telefon 089/30700077 (Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 16 Uhr). Außerdem wird verwiesen auf den Online-Zugriff auf Daten aus dem Liegenschaftskataster (BayernAtlas-Grundsteuer) vom 1. Juli bis 31. März 2023 über ELSTER Formular Grundsteuer für Bayern, www.grundsteuer.bayern.de oder über eine Internetsuche nach BayernAtlas-Grundsteuer. (AZ)