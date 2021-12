Ammersee

16:43 Uhr

Früherer Dießener Gemeinderat Albert Ritthaler ist gestorben

Plus Der Kaufmann und Galerist Albert Ritthaler war einer der grünen Pioniere in Dießen. In den 1990er-Jahren gehörte er dem Gemeinderat an.

Von Gerald Modlinger

In den 1990er-Jahren war er einer der umtriebigsten Kommunalpolitiker in Dießen: Albert Ritthaler gehörte dem Marktgemeinderat zwar nur gut vier Jahre an, erwies sich dabei aber als überaus profilierter Kämpfer für klassische grüne Themen in den Bereichen Umwelt und Verkehr. Jetzt ist bekannt geworden, dass Ritthaler bereits Mitte November im Alter von 68 Jahren verstorben ist.

