Kleines Format: Markt Dießen kauft den Publikumspreis

Gitte Berner-Lietzau geht als Preisträgerin aus der Gemeinschaftsausstellung "Das kleine Format" in Dießen hervor. Ihr vierteiliges Werk gehört jetzt der Marktgemeinde.

Die diesjährige Jubiläumsausstellung "Das kleine Format. Jubiläum X" in Dießen war ein großer Erfolg. Rund 40 Künstlerinnen und Künstler präsentierten zum zehnten Mal Kunst im kleinen Format. Neben dem Jurypreis für Matthias Rodach, gestiftet vom Landkreis Landsberg, wurde im Rahmen der Vernissage am 23. September auch der Publikumspreis vergeben. Dazu konnten die Besucherinnen und Besucher, immerhin waren insgesamt rund 300 Gäste an diesem Abend im Blauen Haus, ihre Stimme einer Künstlerin oder einem Künstler geben. Die meisten Stimmen erhielt die Malerin Gitte Berner-Lietzau aus Grafrath. Ausgestellt hatte sie die Serie "Stille Leben" bestehend aus vier Bildern. Bereits am Abend der Vernissage hatte Bürgermeisterin Sandra Perzul daraus ein Exponat ausgewählt, das anschließend für die gemeindliche Kunstsammlung angekauft wurde.

Tusche und Wachs, Asche und Kohle

Zur Übergabe des Kunstwerkes wurde nun die Künstlerin zusammen mit Annunciata Foresti, der Initiatorin und Kuratorin des "Kleinen Formats", ins Rathaus eingeladen. In vielen Arbeitsschritten, erklärte Gitte Berner-Lietzau auf Nachfrage der Bürgermeisterin, seien Materialien wie Bitumen, Tusche und Wachs aufgetragen worden. Aber auch Asche und Kohle fanden Verwendung auf dem Exponat. Die Erstellung habe in etwa zwei Wochen gedauert. Sie freue sich sehr über die Auszeichnung, so die Künstlerin. Damit gerechnet habe sie im Vorfeld nicht.

Nachdem die Ausstellung im letzten Jahr wegen Corona ausfallen musste, war die Vernissage ein ganz besonderes Erlebnis für Berner-Lietzau, wie auch "Das kleine Format" als Ausstellungskonzept sehr besonders sei. Über dieses Lob freute sich Annunciata Foresti. Sie hatte "Das kleine Format" bereits im Jahr 2008 ins Leben gerufen. Auch Bürgermeisterin Sandra Perzul dankte ihr, auch im Namen der Gemeinde. "Das kleine Format" sei eine Bereicherung für das kulturelle Leben, nicht nur in Dießen. Es habe eine große Anziehungskraft auch über die Landkreisgrenze hinaus.

Über 1200 Gäste beim "kleinen Format" 2022

Dies belegten auch die Besucherzahlen. Insgesamt kamen über 1200 Gäste in das Kulturforum im Blauen Haus, um die Jubiläumsausstellung zu sehen, einige davon sogar mehrmals. Das Thema des nächsten "kleinen Formats", das aufgrund des zweijährigen Turnus erst wieder 2024 stattfinden wird, steht bereits fest. Unter dem Titel "Natur" wird es eine spannende Auswahl künstlerischer Positionen unter Verwendung verschiedenster Medien zu sehen geben, so Forestis Ausblick. (AK)

