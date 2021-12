Moderna-Impfaktion in Dießen ausgebucht: Weitere Termine geplant

Die Marktgemeinde Dießen bietet am Freitag und Samstag Corona-Impfungen im Kulturforum des Blauen Hauses in der Prinz-Ludwig-Straße 23 an. Es gibt keine Termine mehr.

Die Marktgemeinde Dießen bietet am Freitag und Samstag, 10. und 11. Dezember, von jeweils 8.30 bis 18 Uhr Sonderimpftage im Kulturforum des Blauen Hauses in der Prinz-Ludwig-Straße 23 an. An beiden Tagen werden ausschließlich Personen über 30 Jahre mit dem Impfstoff Moderna geimpft. Termine sind bereits ausgebucht.

Moderna-Impfaktion in Dießen: Weitere Termine geplant

Nach Bekanntgabe der Impfaktion am Dienstagmittag stand das Telefon im Rathaus nicht mehr still, berichtet Gemeindesprecherin Petra Freund. „Die Termine waren bereits am Mittwoch mittags alle vergeben.“ Weitere Anrufende seien auf die Warteliste genommen worden. Weitere Impftage seien aktuell in Planung.

Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) sagt: „Ich freue mich sehr, dass es uns nach mehrfachen Anläufen nun gelungen ist, die Sonderimpfaktion in Dießen doch noch durchführen zu können.“ Das entlaste das Impfzentrum, aber auch die nicht mobilen Bürgerinnen und Bürger.

