Ammersee

vor 32 Min.

Riederau: Der Kunsthistoriker Dr. Thomas Raff ist gestorben

Plus Dießen trauert. Der langjährige Vorsitzende des Dießener Heimatvereins und „Erfinder“ der Auszeichnung „Das Haus des Jahres“ wurde nur 75 Jahre alt.

Von Frauke Vangierdegom

Dr. Thomas Raff, der langjährige Vorsitzende des Heimatvereins Dießen ist in der Nacht auf Sonntag im Alter von 75 Jahren in Riederau gestorben. Gezeichnet von seiner Krankheit hatte er zuletzt am 3. Oktober an der Gedenkveranstaltung für Adelheid Helm, seine vor etwa einem Jahr verstorbene Ehefrau, teilgenommen. Erst im Januar wurde ihm von Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul der Goldene Ehrenring der Marktgemeinde überreicht als Würdigung für seine Verdienste um die Kultur und Erforschung der Ortsgeschichte.

