Autounfall bei Dießen: Feuerwehr muss eingeklemmte Person befreien

Nach einem Unfall nahe Dießen werden am Donnerstagabend zwei Frauen schwer verletzt in die Kliniken Landsberg und Weilheim gebracht.

Zwei Autofahrerinnen wurden am Donnerstagabend bei einem Unfall an der Einmündung der Kreisstraße LL 3 von Entraching in die Staatsstraße 2056 zwischen Dießen und Landsberg so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Wie die Polizei in Dießen auf Nachfrage unserer Redaktion noch am Abend mitteilt, war es an der Einmündung der Kreisstraße in die Staatsstraße von Entraching kommend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Glatteis könnte zum Unfall geführt haben

Ob Glatteis oder zu spätes Bremsen die Ursache dafür war, dass die eine Autofahrerin der anderen die Vorfahrt nahm und es dadurch zum Zusammenstoß kam, konnte am Dienstagabend nicht geklärt werden.

An der Unfallstelle musste die Strecke für den Verkehr rund eine Stunde komplett gesperrt werden, da eine der beiden Unfallbeteiligten von der Feuerwehr aus ihrem Unfallwagen herausgeschnitten werden musste. Eine Verletzte wurde schließlich nach Polizeiangaben von Rettungskräften ins Klinikum in Landsberg gebracht, die andere ins Klinikum in Weilheim. (AZ)

