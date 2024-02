Dießen

11:57 Uhr

Bildkunst an der Schnittstelle von Malerei und Fotografie

Plus Christian Wahl und Jean-Loup Debionne zeigen Bilder im Blauen Haus in Dießen. Der eine fotografiert, der andere übermalt gerne alte Fotos.

Von Sigrid Merkl

Zwei fidele Senioren, könnte man meinen, die sich da zusammengetan haben, um im Blauen Haus in Dießen ihre Kunstwerke zu präsentieren. Am Freitagabend bei der Vernissage blitzt beiden Künstlern der Schalk aus den Augen, der eine mehr Maler, der andere Fotograf. Die Freude über das gemeinsame Projekt einer Wanderausstellung, die dann auch nach Italien geht, ist ihnen anzusehen. Kaum zu glauben übrigens, dass die Bilder an den Wänden fast durch Zufall zusammengefunden haben. Aber von vorn: „Ich habe Jean-Loup am Lago Maggiore kennengelernt und seine Fotos sehr schätzen gelernt“, bekennt Christian Wahl. „Wir machen eine Ausstellung mit Schnittstelle“, war die Idee, und so ist es dann gekommen.

„Ich bin ja relativ bekannt für Übermalungen, dass ich zum Beispiel alte Fotos aus dem Antiquariat vergrößere und dann übermale“, erklärt Wahl, und zeigt auf ein großformatiges Gemälde an der Wand, auf dem sich verschiedene Bildelemente collagenartig zusammensetzen. Daraus habe sich auch der Ansatzpunkt für eine Zusammenarbeit mit Jean-Loup Debionne ergeben, der sich zu Autos, insbesondere hochkarätigen Oldtimern als Motiv hingezogen fühlt und während seiner beruflichen Karriere als Fotograf auch zehn Jahre bei BMW zugebracht hat. Dies sei natürlich ganz anders gelagert gewesen: „Da musste alles sehr präzis sein, das Logo immer ganz gerade und so weiter“, so Debionne.

