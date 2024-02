Dießen

vor 18 Min.

Dießener Storch war gerade mal zwei Monate im Winterurlaub

Am 3. Februar hat ein männlicher Storch den Horst auf dem Haus von Franz Sanktjohanser in der Dießener Moosstraße bezogen. Seit vergangener Woche hat sich eine Storchen-Dame dazugesellt.

Plus Die ersten Störche kehren aus ihren Winterquartieren an den Ammersee zurück. Auch in der Moosstraße in Dießen hat ein Storchenpaar seinen Horst bezogen.

Von Frauke Vangierdegom

Lange war er nicht im Winterurlaub, der Storch, der seit Anfang Februar auf dem Horst von Franz Sanktjohanser und Renate Alton in Dießen sein Quartier wieder aufgeschlagen hat. Denn erst im Dezember hatte er sich auf den Weg in etwas südlichere Gefilde gemacht. "Ich vermute mal, er war am Bodensee oder irgendwo in der Schweiz", sagt Franz Sanktjohanser, der sich in der Moosstraße schon seit Jahren mit Störchen beschäftigt und in zwölf Metern Höhe eine Nisthilfe für die Tiere gebaut hat.

"Vor einer Woche ist eine Dame im Horst eingetroffen", freuen sich die Dießener Storcheneltern. "Wir wissen aber nicht sicher, ob es das Weibchen vom Vorjahr ist", denn die Störche im Horst der Sanktjohanser sind nicht beringt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen