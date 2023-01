Einige Anlieger in der Dießener Mühlstraße erhalten Geld zurück

Plus Die 2018 abgeschafften Straßenausbaubeiträge beschäftigen immer noch die Gerichte: Einige Anlieger aus der Dießener Mühlstraße haben mit ihren Klagen Erfolg.

Fast fünf Jahre nach deren Abschaffung in Bayern ist es jetzt vor dem Verwaltungsgericht in München noch einmal um Straßenausbaubeiträge gegangen, auf die der Markt Dießen für den Umbau der Mühlstraße Vorausleistungen verlangt hatte. Das Verwaltungsgericht beschäftigte sich mit dieser Angelegenheit bereits zum zweiten Mal. Zuvor hatten sich zwei Anliegerinnen und ein Anlieger mit der Gemeinde nicht auf einen vom Gericht angeregten Vergleich einigen können.