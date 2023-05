Hat in Dießen ein Wolf zwei Schafe gerissen?

Ist in Dießen ein Wolf unterwegs? Aufgrund der Verletzungen an zwei gerissenen Schafen wird das von der Polizei zumindest nicht ausgeschlossen.

In der Nacht von Mittwoch, 17., auf Donnerstag, 18. Mai, wurden auf einer Wiese im Bereich der Landsberger Straße in Dießen zwei Schafe von einem bislang unbekannten Tier gerissen. Wie die Polizei in Dießen mitteilt, werde aufgrund der Verletzungen der Schafe derzeit vermutet, dass es sich um einen Wolf handelt.

Die gerissenen Schafe werden jetzt untersucht

Die verendeten Schafe werden dahin gehend jedoch noch untersucht. Das Landratsamt Landsberg wurde laut Polizeibericht über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch