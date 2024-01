Dießen

11:58 Uhr

Rettet der Kölner Karneval den Dießener Fasching?

Plus Der Dießener Fasching läuft auch heuer nur auf Sparflamme. Dafür ist aber zumindest für die Freunde der kölschen Art zu feiern, etwas geboten.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Verhältnismäßig kurz ist der Fasching in diesem Jahr, denn Ostern ist schon am 31. März und der Aschermittwoch fällt mit dem Valentinstag am 14. Februar zusammen. Aber nicht nur deswegen ist der Fasching in Dießen ziemlich übersichtlich geworden. Sind die Zeiten wochenlanger Ballsaisons schon Jahrzehnte vorbei, als es in Dießen zig Vereins- und Hausbälle gab, erodiert auch der eigentliche Kern der närrischen Zeit zwischen Lumpigen Donnerstag und Faschingsdienstag immer mehr.

Dieser bestand abgesehen von den Faschingsveranstaltungen des Frauenbunds zumindest bis 2020 noch aus dem großen Rosenmontagsball in der Mehrzweckhalle und dem Straßen- und Unterbräu-Fasching in der Fischerei, während der beliebte Gaudiwurm in St. Georgen auch schon 2012 eingegangen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen