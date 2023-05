Dießen

18:00 Uhr

Tempo 30, das Parken und die Post: Das beschäftigt Dießen

Plus Im Dießener Gemeinderat teilt die Bürgermeisterin über die eigentliche Tagesordnung hinaus noch einiges mit. Doch auch aus dem Plenum werden Fragen gestellt.

Von Gerald Modlinger

Ein Bürgerantrag nach Tempo 30 auf der Achbergerstraße in Dettenschwang hat im März erstmals den Dießener Gemeinderat beschäftigt. Aus dem Gremium wurde seinerzeit zwar durchaus Unterstützung für dieses Anliegen signalisiert, das rund 100 Personen per Unterschrift an die Gemeinde herangetragen hatten. Doch Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) machte schon damals deutlich, dass die Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt ein solches Tempolimit auf einer Kreisstraße nicht befürworte. Und an dieser Haltung hat sich bis dato auch nichts geändert, wie es zuletzt hieß.

Sowohl im Bauausschuss als auch im Gemeinderat wurde jüngst von Johannes Wernseher ( CSU) und Marc Schlüpmann (Grüne) nach dem Stand bei dieser Angelegenheit gefragt. "Tempo 30 an der Kreisstraße wird es nicht geben", wiederholte Bürgermeisterin Perzul die Position des Landratsamtes nach verwaltungsinternen Gesprächen.

