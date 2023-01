Dießen

Warum es mit Kultur im ehemaligen Gasthof Drei Rosen schwierig ist

Plus Zehn bis zwölf Veranstaltungen jährlich wollte der Markt Dießen im ehemaligen Gasthof Drei Rosen möglich machen. Doch viel los ist bislang dort nicht.

Von Gerald Modlinger

Wenn die bisherige Nutzung in einem Gebäude aufgegeben wird und an dessen Stelle etwas Neues entstehen soll, schlägt oft die Stunde für die Kultur, die an solchen Plätzen zumindest eine Zeit lang gedeihen kann. In etwa so sollte es auch beim ehemaligen Gasthof "Drei Rosen" in Dießen sein. Doch das Pflänzchen Kultur kümmert dort bislang eher, als dass es gedeiht.

