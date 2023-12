Dießen

18:15 Uhr

Zweitwohnungssteuer in Dießen wird noch stärker erhöht

Plus Wer in Dießen eine Zweitwohnung hat, für den wird es ab 1. Januar spürbar teurer. Der Gemeinderat hebt die Steuer noch stärker an als vom Finanzausschuss empfohlen.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Stärker als zunächst im Finanzausschuss empfohlen will der Markt Dießen ab dem nächsten Jahr Zweitwohnungsbesitzer zur Kasse bitten. In der letzten Sitzung des Jahres beschloss der Gemeinderat, den Steuersatz noch deutlicher anzuheben.

Demnach müssen Zweitwohnsitzinhaber ab Januar 43 Prozent mehr als bisher bezahlen. Derzeit liegt der Steuersatz bei 14 Prozent der Netto-Kaltmiete. Das heißt, wer eine Wohnung für monatlich 700 Euro gemietet hat, muss weitere 98 Euro an die Gemeinde zahlen. Nun war zunächst geplant, den Steuersatz auf 18 Prozent zu erhöhen, das wären in diesem Fall im Monat 126 Euro Zweitwohnungssteuer. Die Rechtssprechung, hatte Kämmerer Gunther Füßle in der Finanzausschusssitzung gesagt, würde auch einen Satz von 20 Prozent als in Ordnung sehen, aber man wolle den Rahmen der Rechtssprechung nicht voll ausschöpfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen