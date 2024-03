Nach Unfall im Tunnel bei Eching Riesenstau auf der A96

Unfall bei Eching in der Hauptverkehrszeit: Der Tunnel wird kurzzeitig gesperrt. Daraufhin kommt der Verkehr auf der A96 zum Erliegen.

Zu einem langen Stau ist es am Dienstagmorgen während der Hauptverkehrszeit auf der A96 in Richtung München gekommen. Nach ersten Informationen der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck ereignete sich gegen 7.45 Uhr im Echinger Tunnel ein Auffahrunfall, an dem zunächst fünf Autos und dann weitere zwei Pkw beteiligt waren. Der Tunnel wurde daraufhin gesperrt.

Die Fahrzeuge stauten sich bis in den Bereich Schöffelding und Landsberg/Ost. Gegen 9 Uhr meldete die Verkehrspolizei, dass der Verkehr zumindest einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden kann, die Behinderungen würden aber noch eine Weile andauern. Bei der Karambolage wurde offenbar niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden. (AZ)

