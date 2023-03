Eching

18:15 Uhr

Norwegerhaus in Eching: Der Abbruch steht unmittelbar bevor

Das Landratsamt Landsberg hat inzwischen dem Eigentümer mitgeteilt, wann mit dem Abbruch des Norwegerhauses in Eching begonnen werden soll.

Plus Nach 16-jährigem Tauziehen will das Landratsamt Landsberg nun Tatsachen schaffen: Der Eigentümer ist über den Termin für den Abriss bereits informiert.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Der Abbruch des Norwegerhauses in Eching steht offenbar unmittelbar bevor. Am Freitagmittag ließ das Landratsamt Landsberg dem Eigentümer per E-Mail eine entsprechende Nachricht zukommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen