Herrschinger Bauausschuss soll Baumschutzverordnung ausarbeiten

Ziemlich ausgelichtet ist der Kienbach in Herrsching. Gegen den Biber würde auch keine Baumschutzverordnung helfen.

Plus Die Bürgergemeinschaft Herrsching (BGH) verzeichnet einen Teilerfolg und sichert das Erbe des aufgelösten Arbeitskreises Umwelt.

Von Susanne Böllert

Was man für eine reine Formalie hätte halten können, erwies sich in der jüngsten Gemeinderatsitzung in Herrsching als Angelegenheit von großer Sprengkraft. Es ging, mal wieder, um die Baumschutzverordnung, die bereits seit einem knappen Jahr für Zwist im Gremium sorgt. Im Grunde sollte lediglich eine Änderung der Geschäftsordnung, die man im Januar mit 19:3 Stimmen beschlossen hatte, abgenickt werden.

Demnach sollten sämtliche Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes, des Baumschutzes, der Grünplanung, der Wärmeplanung sowie alle Energiethemen fortan nicht mehr im Gemeinderat selbst, sondern im Bauausschuss behandelt werden, der zu diesem Zweck in Bau-, Umwelt- und -Infrastrukturausschuss umbenannt werden müsste (wir berichteten). Hintergrund war die umstrittene Auflösung des Arbeitskreises Umwelt im Herbst, den der Rat erst im April 2023 mit dem Entwurf einer neuen Baumschutzverordnung und alternativer Baumschutzmaßnahmen beauftragt hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

