Ostufer-Verein kritisiert erneut die Verbuschung am Ammersee

Der Verein "Ammersee-Ostufer" nimmt wieder das Landratsamt Landsberg im Visier. Dieses Mal geht es um den Bereich einer Uferpromenade in Herrsching.

Der Herrschinger Verein "Ammersee-Ostufer für Mensch und Natur" kritisiert erneut die fortschreitende Verbuschung am Ammersee. Bei einem Bürgergespräch zur Seepromenade Lochschwab und zur Nutzung des innerörtlichen Kiesufers bemängelten die Teilnehmer am weiteren Festhalten von Verbuschung statt freier Sicht auf See und Berge und wandten sich gegen die "Einmischung" des Landratsamtes Landsberg in Herrschinger Belange, heißt es in einer Mitteilung des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Dr. Peter Grassmann.

Der Verein fordere den Herrschinger Bürgermeister Christian Schiller auf, das für die Uferpromenade Lochschwab existierende Pflegekonzept zu erweitern und zu aktualisieren. "Der hier besonders schöne Blick auf See und Berge darf nicht weiter durch Verbuschung versperrt und durch unästhetisches Bruchholz, Ablagerungen und verdorrte Büsche belastet werden", heißt es in einer Mitteilung.

Die Gemeinde Herrsching solle sich ums Ufer kümmern, fordert der Ostufer-Verein

Für das innerörtliche Kiesufer sei die Nutzung mit Gastronomietischen sehr begrüßt worden. Dieser Uferabschnitt liege im Gemeindegebiet von Herrsching. Entsprechend solle die Verwaltung an die Gemeinde übertragen werden. Dort gebe es mit der Naturschutzbeauftragten Franziska Kalz ausreichend Fachkenntnis.

Das Ufer vom Lochschwab sei ursprünglich primär Kies- und Schilfufer mit vereinzelten Büschen gewesen. so der Ostufer-Verein. Als der See sehr nährstoffreich war, begann in den 1970er-Jahren das Ufer zu verbuschen, die neue Promenade drohte ihre Aussicht auf See und Gebirge zu verlieren.

Bruchholz und Bäume bleiben am Ammersee-Ufer liegen

Darauf gründeten einige Bürger vom Lochschwab (keine Seeanlieger, wie in der Mitteilung betont wird) die Agenda21-Ammersee und gaben eine Landschaftsplanung in Auftrag. Der Entwurf wurde im Gemeinderat positiv aufgenommen und Grundlage eines "Pflege- und Entwicklungskonzepts RMD bis Kreuz". Nach dem Wechsel im Bürgermeisteramt sei der Vorgang nicht mehr abgeschlossen, also unverbindlich geblieben, sei aber aber Richtlinie für Pflegemaßnahmen der Gemeinde geworden. In diesem Zusammenhang verweist Grassmann auch auf Einschätzungen der gemeindlichen Naturschutzbeauftragten, aus denen er zitiert: "Das jetzige Konzept ist unzureichend und wird auch nicht voll umgesetzt. Die Verbuschung nimmt wieder überhand. Auch ist die Seeverwaltung dazu übergegangen, Bruchholz und vom Biber gefällte Bäume liegen zu lassen. Allein schon die Ästhetik stößt auf massive Kritik. Die verfaulenden Holzreste treiben die Eutrophierung voran. All das ist unerwünscht und ökologisch nicht begründet."

Der Ostufer-Verein verweist zudem auf ein Meinungsbild, an dem rund die Hälfte der bei dem Bürgergespräch anwesenden 50 Personen mitgewirkt haben. Als besonders wichtig wurde dabei genannt, dass die Uferpflege bei der Gemeinde angesiedelt werden, die Verbuschung verringert werden solle und mehr Sichtschneisen entstehen sollen. Weitere Forderungen zielten auf mehr Bürgernähe durch das Landsberger Landratsamt, die Vergrämung von Graugänsen und Enten und Bänke mit Berg- und Seeblick, mehr Ästhetik und weniger Bruchholz.

Dieses Foto zeigt das Ammersee-Ufer in Lochschwab im Jahr 1975. Foto: Peter Grassmann

Auch im Frühjahr hatte der Ostufer-Verein das Landsberger Landratsamt und die Seenverwaltung wegen der Fällung von Bäumen kritisiert, die am Ufer liegen gelassen wurden, um vorhandene Pfade und Zugänge an Wasser zu blockieren. Auch die Verbuschung des Ufers wurde thematisiert, die durch Nährstoffe aus dem Totholz noch weiter gefördert werde und die früheren natürlichen Kiesufer zerstöre.

Wie die Naturschutzbehörde in Landsberg ihre Haltung begründet

Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt in Landsberg rechtfertigte ihre Haltung damals so: Es seien nur Bäume gefällt werden, die angrenzende Grundstücke oder gewidmete Wege gefährden. Der Trampelpfad am Ufer gehöre im Übrigen nicht dazu. Überdies wird auf das Zusammenwirken von Gehölzstreifen und Kiesufer verwiesen. Beide Lebensräume seien am Ammersee von großer Bedeutung "und in Kombination besonders leistungsfähig". Das heißt für die amtlichen Naturschützer: "Insekten, Reptilien und Brutvogelarten, die auf diese Kiesufer angewiesen sind, zeigen sich äußerst empfindlich gegenüber menschlicher Beeinflussung. Gerade deshalb ist ein intakter Biotopstreifen elementar, um die Kiesufer als Puffer vor Schadstoffen und übermäßiger Nutzung zu schützen." (AZ)