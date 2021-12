Pleiten, Pech und Pannen: Wie die Politik beim Impfen versagt

Plus Am Ammersee ist der Impfstoff ausgegangen. Zahlreiche Menschen müssen erst lange warten und werden dann heimgeschickt. Es könnte so einfach sein, schreibt unser Autor. Ein Kommentar.

Ein bisschen fühlt man sich wie Phil Connors im Filmklassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Nach dem Test-Chaos am Ammersee ist nun auch noch der Impfstoff ausgegangen. Lautstark wurde seitens der Politik getönt, Impfdosen seien in Hülle und Fülle da – Stichwort Moderna. Die Staatsregierung will die Impfkampagne vorantreiben und Menschen zum Impfen bewegen – ein Ablenkungsmanöver für die eigene Inkompetenz.

